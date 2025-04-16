Парковки для электросамокатов появятся в Астане
На первом этапе определят десять локаций.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане впервые создадут специальные зоны для парковки электросамокатов — пилотный проект стартует в районе Нура, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.
На первом этапе определят десять локаций, где чаще всего оставляют самокаты. Именно там нанесут разметку и установят дорожные знаки, указывающие на зону разрешённой парковки.
"Проблема хаотично припаркованных самокатов — одна из самых частых жалоб от горожан. Парковочные зоны позволят навести порядок и сделают городскую среду безопаснее", — пояснили в акимате района Нура.
Кроме того, к проекту подключается Центр мониторинга iKomek — в центре создадут отдельный классификатор обращений, а операторов обучат оперативно реагировать на жалобы, связанные с неправильной парковкой самокатов.
Инициативу уже поддержали все действующие кикшеринговые компании столицы и Ассоциация устойчивого развития территорий Q88.
Напомним, в Казахстане активно обсуждается возможность введения государственных номерных знаков для электросамокатов и велосипедов.
Самое читаемое
- Астана повысила тарифы на вывоз мусора: Что изменится для горожан
- Северо-Казахстанская область готовится к мощной третьей волне паводков
- Вечер Димаша: бельгийское радио посвятит спецэфир казахстанскому артисту
- Решение обойдётся нам в годовую прибыль - Тимур Турлов о скандале с билетами на концерт Джей Ло
- Основателю канала "Синий кит" вынесли приговор