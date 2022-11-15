Парковки будут бесплатными 20 ноября в Астане

Фото: пресс-служба ППА

В день выборов парковки в столице будут бесплатными, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Парковочное пространство Астаны".

В будни с 8:00 до 20:00 стоимость парковки составляет 100 тенге в час. Штраф за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств составляет 3 МРП. По всем вопросам пользования платными парковками можно обратиться в колл-центр по номеру 8 800 080 2888 с 8:00 до 20:00 в рабочие дни. Звонок по Казахстану бесплатный.

Подробная информация о правилах парковки размещена на сайте astanapark.kz