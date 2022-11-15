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пресс-служба ППА Сегодня, 15:04
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Сегодня, 15:04
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Фото: пресс-служба ППА

Парковки будут бесплатными 20 ноября в Астане

В день выборов парковки в столице будут бесплатными, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Парковочное пространство Астаны".

В будни с 8:00 до 20:00 стоимость парковки составляет 100 тенге в час. Штраф за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств составляет 3 МРП. По всем вопросам пользования платными парковками можно обратиться в колл-центр по номеру 8 800 080 2888 с 8:00 до 20:00 в рабочие дни. Звонок по Казахстану бесплатный.

 Подробная информация о правилах парковки размещена на сайте astanapark.kz

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#парковка
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:04
134
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