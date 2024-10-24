Парковка станет платной в курортной зоне Бурабай
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С 1 ноября парковка на территории поляны Абылай хана в курортной зоне Бурабай станет платной, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в ТОО "Бурабай Даму", всё чаще туристы стали оставлять свои машины на парковке возле Мультимедийного комплекса на продолжительное время, образуя вокруг стихийные парковки. Это блокирует движение и снижает комфорт для других отдыхающих.
"Введение платных парковок стало необходимым решением для борьбы с этой проблемой. Платные парковки призваны помочь обеспечить места для тех, кому нужна кратковременная стоянка", - пояснили в компании.
Строительство парковки реализовано в рамках государственно-частного партнёрства. Все поступления от парковки будут направлены на развитие курорта и территории поляны Абылай хана: финансирование туристических мероприятий, улучшение инфраструктуры и благоустройство туристических локаций.
"Этот шаг позволит повысить качество сервиса и создать более комфортные условия для всех посетителей Бурабая. Первые 10 минут парковки для всех автомобилей будут бесплатными, а далее стоимость составит 150 тенге за каждый час. Парковка будет работать в круглосуточном режиме, обеспечивая удобство для гостей в любое время суток", - говорится в сообщении.
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