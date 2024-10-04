Парковка подорожает в аэропорту Астаны
Сегодня, 19:02
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Сегодня, 19:02Сегодня, 19:02
127Фото: baigenews.kz
В аэропорту Астаны подорожают парковочные места. Причины назвали в пресс-службе воздушной гавани, передаёт BaigeNews.kz.
"В целях улучшения инфраструктуры парковочных зон, крытого паркинга, экспресс линии и первой линии аэропорта и поддержания должного уровня обслуживания пассажиров изменятся тарифные планы обслуживающей компании ТОО "Smart Parking Technologies" за услуги аренды паркомест с 15 октября 2024 года", - сообщили в аэропорту.
Кроме того, подорожание объясняют увеличением расходов на содержание объекта, тарифов на коммунальные услуги и ростом инфляции.
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