Парковать автомобили вдоль центральных улиц запретят в Астане

Со 2 по 4 июля жителям и гостям Астаны запретят парковать автомобили вдоль ряда центральных улиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

В столице вводится "жёлтый" уровень террористической опасности в период проведения саммита ШОС. Это обозначает введение ограничений на передвижение транспортных средств и пешеходов на отдельных территориях.

Управление административной полиции города сообщает, что на период действия "жёлтого" уровня жителям запрещается пользоваться парковками возле жилых комплексов, расположенных вдоль проспекта Мангилик ел, улиц Достык, Туркестан, Кунаева и проспекта Кабанбай батыра.

При этом парковать машины внутри дворов или на параллельных/прилегающих к выше обозначенным улицам не запрещается.

Также в эти дни вдоль данных улиц общественный транспорт курсировать не будет. Жителям будут предложены альтернативные маршруты.