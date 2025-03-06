Комитет гражданской авиации Министерства транспорта РК совместно с авиакомпаниями работает над пополнением парка воздушных судов. 6 марта АО "Air Astana" напрямую с завода производителя Airbus получило самолёт "А320 NЕО", передаёт BaigeNews.kz.

Это судно является 35-м по счёту во флоте авиакомпании.

"Ввод в эксплуатацию нового воздушного судна повысит провозную ёмкость Air Astana, что в свою очередь положительно повлияет на регулярность выполнения рейсов. Работа по расширению парка воздушных судов казахстанских авиакомпаний продолжается и находится на постоянном контроле Комитета гражданской авиации", - отметили в ведомстве.

Airbus A320NEO - семейство улучшенных версий узкофюзеляжных пассажирских реактивных самолётов. Аббревиатура "neo" означает "New Engine Option", то есть "Новый вариант двигателя". Основное изменение заключается в установке новых двигателей, которые снизили расход топлива на 15%, эксплуатационные расходы на 8%, количество выбросов в воздух не менее чем на 10% и уменьшили уровень шума по сравнению с классическими моделями серии А320. Для комфорта пассажиров переработан салон самолёта: увеличено багажное отделение и улучшена система очистки воздуха.