Парк Шымкента вернули в госсобственность

В Шымкенте парк Кен баба вернули в государственную собственность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

"В настоящий момент по данному вопросу проведено несколько судебных заседаний, в результате которых постановлением судебной коллегии по гражданским делам Шымкентского городского суда от 10 июля 2024 года решение суда первой инстанции было подтверждено и оставлено без изменений", – сообщили в акимате.

В 1999 году решением акима города земельный участок площадью 3,9272 га был передан ТОО "ЧПКФ "Сапар" во временное пользование на 15 лет для организации центра эстетического и культурного воспитания детей и подростков на территории детского парка.

Вместо реализации первоначального проекта парк быстро превратился в крупную зону общепита. В процессе коммерческой эксплуатации вырубались вековые дубы, значительные участки парка покрывались бетоном и плиткой, а обещанный детский центр так и не был создан. Бесплатные детские площадки, качели и песочницы также были уничтожены.

Количество коммерческих объектов в парке увеличилось, а санитарное состояние ухудшилось, что вызвало множество жалоб со стороны горожан.

Учитывая общественное мнение, акимат начал процесс возвращения парка в госсобственность, так как срок аренды, установленный в 1999 году, давно истёк.

Согласно генеральному плану Шымкента, территория парка Кен баба отведена под "зелёную зону". Однако до завершения судебных разбирательств акимат не мог законно заниматься благоустройством и озеленением парка, поскольку бюджетные средства нельзя расходовать на объекты, не принадлежащие городу.