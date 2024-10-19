Парк имени Рахымжана Кошкарбаева открыт в день его 100-летия на его родине в Тайтобе

19 октября 2024 года исполнилось 100 лет "Халық Қаһарманы" Рахымжану Кошкарбаеву, в этот день в его родном ауле Тайтобе, рядом с Астаной открылся парк, который назван в его честь, сообщил в соцсетях председатель "Ассоциация военно-патриотического и поискового движения" кандидат юридических наук полковник запаса Аманжол Уразбаев, передаёт BaigeNews.kz.

30 апреля 1945 года лейтенант Кошкарбаев и красноармеец Булатов в Берлине проползли от дома Гиммлера до Рейхстага, на который первыми водрузили знамя Победы.

"Конечно, несправедливо, когда читаешь пожелтевший от времени "Наградной лист на лейтенанта Р. Кошкарбаева" от 6 мая 1945 года, в котором его представляют на звание "Герой Советского Союза" за реальные подвиги, в том числе за то, что "30.04.1945 г. ворвался в Рейхстаг и водрузил знамя победы". Вместо этого 8 июня 1945 года его награждают орденом Красного Знамени", - пишет Уразбаев.

В Казахстане помнят и чтут своего легендарного земляка, его именем названы школы, улицы населенных пунктов, а также установлены мемориальные доски, памятники и бюсты.