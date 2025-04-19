В Ереване торжественно открыли Парк имени Абая Кунанбайулы. Новый зелёный уголок, посвящённый великому казахскому поэту и мыслителю, появился в армянской столице в рамках Дней культуры Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информмации РК, событие стало результатом договорённостей, достигнутых в прошлом году во время визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Армению.

На церемонию открытия пришли представители обеих стран — министр культуры и информации РК Аида Балаева, министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян, первый заммэра Еревана Армен Памбухчян, посол Казахстана в Армении Болат Иманбаев, а также местные жители и гости города.

"Этот парк — не просто зелёная зона. Он символизирует уважение и тёплые отношения между нашими народами", — отметила Аида Балаева в своей речи.

Она поблагодарила армянскую сторону за поддержку и подчеркнула, что культурные обмены делают наши страны ближе друг к другу.

Министры Казахстана и Армении высадили в парке деревья — в знак роста и укрепления культурных связей.

"Памятники, бюсты и мемориальные доски, посвященные Абаю, установлены в десятках стран мира – в Боснии и Герцеговине, Германии, Грузии, Иране, Корее, Китае, Кыргызстане, Венгрии, Египте, Узбекистане, Румынии, Турции, Туркменистане, Франции, Швейцарии и Татарстане (Россия)", — отметили в Минкультуры.

Гостей порадовал праздничный концерт: ансамбль домбристов исполнил знаменитое произведение Абая "Сегіз аяқ", а юные артисты из Дома культуры Аван представили творческие номера. Также можно было познакомиться с современной казахской литературой, попробовать блюда национальной кухни и ближе узнать культуру Казахстана.

Кроме того, казахстанская делегация посетила знаменитый ереванский институт древних рукописей "Матенадаран", где хранятся уникальные манускрипты, включая предполагаемый автограф создателя армянского алфавита Месропа Маштоца.

Напомним, стартовали Дни культуры Казахстана в Армении. В рамках этого события министр культуры и информации РК Аида Балаева встретилась с министром образования, науки, культуры и спорта Армении Жанной Андреасян. Стороны договорились о взаимном переводе книг.

Планируется, что Дни культуры завершатся гала-концертом в центральном зале имени Арама Хачатуряна — ожидается яркое музыкальное шоу, которое станет красивой точкой в насыщенной программе культурного обмена.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК