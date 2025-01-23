Парк аттракционов горел в центре Шымкента
Пострадавших нет.
Сегодня, 11:01
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Сегодня, 11:01Сегодня, 11:01
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Инцидент произошел в Аль-Фарабийском районе по проспекту Тауке хана. На территории парка атракционов под навесом произошло загорание игровых автоматов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Огонь быстро перекинулся на кровлю и два офисных помещения двухэтажного здания ресторанного комплекса.
"Огнеборцы ликвидировали пожар на общей площади 230 кв.м. Пострадавших нет, причина устанавливается, - говорится в сообщении.
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