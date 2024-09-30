Парк Астаны признали лучшим на международном конкурсе

Центральный парк Астаны признали лучшим открытым местом развлечений и отдыха на международном смотре-конкурсе "Хрустальное колесо", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Конкурс прошёл в рамках 33-го Форума профессионалов индустрии развлечений и отдыха в Сочи.

Основным конкурентом астанинского парка был Московский парк развлечений.

Жюри оценило концептуальные решения, реализованные в Астане: тематизация зон развлечений; разделение на семейно-детскую и зону экстремальных аттракционов; гастроаллея. Также отметили месторасположение парка. Обычно подобные объекты расположены в местах скопления людей, здесь же парк притянул к себе посетителей.

В этом году в Центральном парке Астаны появились новые аттракционы - "Седьмое небо" и большой маятник "Экстрим". Полюбилась посетителям и высотная монорельсовая дорога "Воздушное путешествие", проходящая в зелёной зоне парка с видом на лебединый пруд.