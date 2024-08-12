Парижская Олимпиада — самая бюджетная за два десятка лет
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Парижская Олимпиада стала самой бюджетной за два десятка лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.
По данным аналитического агентства Standart & Poor's, затраты на неё составили чуть меньше 9 миллиардов евро. Так получилось потому, что во французской столице уже была отличная спортивная инфраструктура, и организаторы лишь адаптировали и отремонтировали её. Новых крупных объектов к Играм почти не строили, многие сооружения возвели лишь временно.
Кроме того, Олимпиаду в Париже называют и самой "зелёной". Среди прочего, французы, – как они утверждают, впервые за всю историю современных Игр – решили обеспечивать все мероприятия электричеством исключительно силами уже существующей городской энергетической инфраструктуры. Широко применявшиеся на прошлых Олимпиадах дизель-генераторы в Париже нужны только на случай отказов и аварий.
Организаторы следующей Олимпиады, в Лос-Анджелесе, уже заявили, что тщательно анализируют этот опыт и подумывают его применить у себя.
Самое читаемое
- Би-бой Амир Закиров прорвался в четвертьфинал Олимпийских игр
- Матери борца Демеу Жадраева вручили ключи от нового дома в Жаркенте
- Четыре балла разрушили наш план: тренер Алишера Ергали прокомментировал его поражение
- "Америка ищет таланты": силач из Казахстана покорил одно из самых зрелищных шоу планеты
- Качество медалей Олимпиады-2024 подверглось критике со стороны бронзового призера игр