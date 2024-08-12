Парижская Олимпиада — самая бюджетная за два десятка лет

Парижская Олимпиада стала самой бюджетной за два десятка лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

По данным аналитического агентства Standart & Poor's, затраты на неё составили чуть меньше 9 миллиардов евро. Так получилось потому, что во французской столице уже была отличная спортивная инфраструктура, и организаторы лишь адаптировали и отремонтировали её. Новых крупных объектов к Играм почти не строили, многие сооружения возвели лишь временно.

Кроме того, Олимпиаду в Париже называют и самой "зелёной". Среди прочего, французы, – как они утверждают, впервые за всю историю современных Игр – решили обеспечивать все мероприятия электричеством исключительно силами уже существующей городской энергетической инфраструктуры. Широко применявшиеся на прошлых Олимпиадах дизель-генераторы в Париже нужны только на случай отказов и аварий.

Организаторы следующей Олимпиады, в Лос-Анджелесе, уже заявили, что тщательно анализируют этот опыт и подумывают его применить у себя.