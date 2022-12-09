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media-polesye.by Сегодня, 12:27
286
Сегодня, 12:27
286
Фото: media-polesye.by

Парень выпал с 25-го этажа в Астане

8 декабря в 10:53 часов на канал 102 поступил вызов о том, что по улице Петрова обнаружен труп молодого человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проверки данный факт подтвердился. Сотрудниками полиции личность парня установлена. Им оказался 19-летний житель столицы, который выпал с 25-го этажа.

Начато досудебное расследование по статье 105 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы.

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#Астана #выпал
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:27
286
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