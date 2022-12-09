Парень выпал с 25-го этажа в Астане

Фото: media-polesye.by

8 декабря в 10:53 часов на канал 102 поступил вызов о том, что по улице Петрова обнаружен труп молодого человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проверки данный факт подтвердился. Сотрудниками полиции личность парня установлена. Им оказался 19-летний житель столицы, который выпал с 25-го этажа.

Начато досудебное расследование по статье 105 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы.