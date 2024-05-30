Парень утонул в реке Каргалы в Актобе

20-летний мужчина утонул в Актобе. Подробности случившегося сообщили в МЧС, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня на территории садоводческого коллектива Солнышко на реке Каргалы в Актобе, утонул мужчина 2004 года рождения. Спасатели оперативно-спасательного отряда достали тело на расстоянии 15 метров от берега с глубины 2,5 метра", - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось о гибели ребёнка в реке Балдыберек в Туркестанской области. По данным МЧС, утонувший купался в неположенном месте.