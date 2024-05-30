  • 30 Мая, 20:13
  • BAIGENEWS

Парень утонул в реке Каргалы в Актобе

Сегодня, 19:45
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 19:45
Сегодня, 19:45
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Фото: pxhere.com

20-летний мужчина утонул в Актобе. Подробности случившегося сообщили в МЧС, передаёт BaigeNews.kz

"Сегодня на территории садоводческого коллектива Солнышко на реке Каргалы в Актобе, утонул мужчина 2004 года рождения. Спасатели оперативно-спасательного отряда достали тело на расстоянии 15 метров от берега с глубины 2,5 метра", - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось о гибели ребёнка в реке Балдыберек в Туркестанской области. По данным МЧС, утонувший купался в неположенном месте.

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