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instagram.com/_aluso Сегодня, 15:24
466
Сегодня, 15:24
466
Фото: instagram.com/_aluso

Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров

Парень из Степногорска проснулся знаменитым, когда его видео Reels в Instagram набрало четыре миллиона просмотров, передаёт BaigeNews.kz. Молодой человек пишет музыку, и очередной свой трек решил презентовать супруге. Этот момент музыкант записал на видео и выложил его в соцсеть.

Бурная реакция жены на новую песню так понравилась пользователям Instagram, что видео за считанные дни стало очень популярным. 

Выяснилось, что парень, опубликовавший ролик, начинающий музыкант Жигер Хамидуллаев, и в его репертуаре пока что только два трека. Свои песни он выпускает под псевдонимом Aluso. Зарабатывает на жизнь молодой человек, работая продавцом-консультантом в родном городе Степногорске.

Песня, которая так понравилась его супруге и миллионам пользователей, называется "Почему ты так". 

 
 
 
 
 
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Публикация от aluso (@_aluso)

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#Aluso #Жигер Хамидуллаев #песня
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:24
466
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