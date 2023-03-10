Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров

Фото: instagram.com/_aluso

Парень из Степногорска проснулся знаменитым, когда его видео Reels в Instagram набрало четыре миллиона просмотров, передаёт BaigeNews.kz. Молодой человек пишет музыку, и очередной свой трек решил презентовать супруге. Этот момент музыкант записал на видео и выложил его в соцсеть.

Бурная реакция жены на новую песню так понравилась пользователям Instagram, что видео за считанные дни стало очень популярным.

Выяснилось, что парень, опубликовавший ролик, начинающий музыкант Жигер Хамидуллаев, и в его репертуаре пока что только два трека. Свои песни он выпускает под псевдонимом Aluso. Зарабатывает на жизнь молодой человек, работая продавцом-консультантом в родном городе Степногорске.

Песня, которая так понравилась его супруге и миллионам пользователей, называется "Почему ты так".