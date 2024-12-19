В Сатпаеве осудили парня, распространившего в соцсетях фото своей обнажённой девушки, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно материалам дела, ночью 21 августа С., желая опозорить свою бывшую девушку, создал группу в Telegram, куда добавил 12 человек, включая знакомых, родственников и друзей потерпевшей, и опубликовал две её фотографии, на которых она была обнажена выше пояса, а также личные переписки и конфиденциальные данные.

Кроме того, парень создал аккаунт в социальной сети TikTok, где выложил аудиозапись потерпевшей, сопроводив её фотографиями и видеороликом.

"Этими действиями подсудимый нарушил неприкосновенность частной жизни, предусмотренную пунктом 5 статьи 147 УК РК, а также законы о защите персональных данных", - пояснили в суде.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Несмотря на это ему назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием срока в учреждениях средней степени безопасности.

Парень взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.