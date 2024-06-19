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Парень скончался у КазНУ в Алматы: что известно о случившемся

Сегодня, 18:06
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 18:06
Сегодня, 18:06
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Фото: baigenews.kz

У фонтана на территории Казахского национального университета имени аль-Фараби в Алматы скончался парень. Инцидент прокомментировали в вузе и департаменте полиции, передаёт BaigeNews.kz.

"Умерший не является студентом университета. По предварительным данным скорой помощи, причина смерти - остановка сердца", - сообщили в вузе.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

"По данному факту начато расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - уточнили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

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