Парень скончался у КазНУ в Алматы: что известно о случившемся
Сегодня, 18:06
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Сегодня, 18:06Сегодня, 18:06
147Фото: baigenews.kz
У фонтана на территории Казахского национального университета имени аль-Фараби в Алматы скончался парень. Инцидент прокомментировали в вузе и департаменте полиции, передаёт BaigeNews.kz.
"Умерший не является студентом университета. По предварительным данным скорой помощи, причина смерти - остановка сердца", - сообщили в вузе.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
"По данному факту начато расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - уточнили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
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