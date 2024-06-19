Парень скончался у КазНУ в Алматы: что известно о случившемся

У фонтана на территории Казахского национального университета имени аль-Фараби в Алматы скончался парень. Инцидент прокомментировали в вузе и департаменте полиции, передаёт BaigeNews.kz.

"Умерший не является студентом университета. По предварительным данным скорой помощи, причина смерти - остановка сердца", - сообщили в вузе.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.