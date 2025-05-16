Парень разбил битой лобовое стекло авто в Астане
Материалы направлены в суд.
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Двое водителей в Астане инсценировали конфликт на дороге, разбив лобовое стекло автомобиля бейсбольной битой. Видео с "пранком" разлетелось в соцсетях и привлекло внимание полиции, передаёт BaigeNews.kz.
В ходе расследования выяснилось, что водители автомобилей Toyota и Kia организовали всё это для контента в Instagram.
За совершённые правонарушения парней привлекли к административной ответственности за нарушение правил маневрирования, управление транспортными средствами без регистрационных знаков и нахождение на проезжей части в неположенном месте. Оба автомобиля изъяты и помещены на специализированную стоянку.
В отношении участников возбуждено административное производство по факту мелкого хулиганства. Материалы направлены в суд для рассмотрения.
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