  • 16 Мая, 22:00
  • BAIGENEWS

Парень разбил битой лобовое стекло авто в Астане

Материалы направлены в суд.

Сегодня, 21:35
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 21:35
Сегодня, 21:35
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Фото: pxhere.com

Двое водителей в Астане инсценировали конфликт на дороге, разбив лобовое стекло автомобиля бейсбольной битой. Видео с "пранком" разлетелось в соцсетях и привлекло внимание полиции, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе расследования выяснилось, что водители автомобилей Toyota и Kia организовали всё это для контента в Instagram.

За совершённые правонарушения парней привлекли к административной ответственности за нарушение правил маневрирования, управление транспортными средствами без регистрационных знаков и нахождение на проезжей части в неположенном месте. Оба автомобиля изъяты и помещены на специализированную стоянку. 

В отношении участников возбуждено административное производство по факту мелкого хулиганства. Материалы направлены в суд для рассмотрения.

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