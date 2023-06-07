Парень открыл огонь по выпускникам средней школы в США: двое погибли

Фото: 24.kz

Трагедия в средней школе в США. Вооруженный преступник открыл огонь по выпускникам школы города Ричмонд в штате Вирджиния, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Кровавая драма разыгралась во время вручения дипломов. Два человека погибли на месте, пятерых в тяжёлом состоянии доставили в больницы.

Полиция арестовала 19-летнего стрелка. Мотивы преступления выясняются.

По законам штата подозреваемому может грозить пожизненное заключение.

Это уже 279-я массовая стрельба в США с начала года.