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Парень открыл огонь по выпускникам средней школы в США: двое погибли
Трагедия в средней школе в США. Вооруженный преступник открыл огонь по выпускникам школы города Ричмонд в штате Вирджиния, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Кровавая драма разыгралась во время вручения дипломов. Два человека погибли на месте, пятерых в тяжёлом состоянии доставили в больницы.
Полиция арестовала 19-летнего стрелка. Мотивы преступления выясняются.
По законам штата подозреваемому может грозить пожизненное заключение.
Это уже 279-я массовая стрельба в США с начала года.
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