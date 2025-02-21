Парень отделался штрафом за похищение девушки в Атырау
Она не стала писать заявление.
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Городской суд по административным делам рассмотрел дело о мелком хулиганстве, связанном с похищением девушки, передаёт BaigeNews.kz.
18 февраля молодой мужчина Е. силой затолкал девушку К. в автомобиль и увез ее домой.
По словам девушки, они были знакомы, и конфликт начался в машине.
Когда К. отказалась ехать дальше и вышла из авто, Е. насильно вернул ее в машину, несмотря на сопротивление и крики.
Суд квалифицировал это как мелкое хулиганство (ч.1 ст.434 КоАП).
По данным суда, максимальное наказание по данной статье – штраф 20 МРП (78 640 тенге) или арест на срок от 5 до 15 суток.
Суд учел, что Е. признал вину и раскаялся, а также отсутствие отягчающих обстоятельств.
В итоге ему назначили штраф в размере 78 640 тенге.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
Отмечается, что уголовное дело не заводилось, так как потерпевшая К. не стала писать заявление и не имеет претензий к парню. Однако факт грубого нарушения общественного порядка зафиксирован и наказан в рамках административного кодекса.
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