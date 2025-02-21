Городской суд по административным делам рассмотрел дело о мелком хулиганстве, связанном с похищением девушки, передаёт BaigeNews.kz.

18 февраля молодой мужчина Е. силой затолкал девушку К. в автомобиль и увез ее домой.

По словам девушки, они были знакомы, и конфликт начался в машине.

Когда К. отказалась ехать дальше и вышла из авто, Е. насильно вернул ее в машину, несмотря на сопротивление и крики.

Суд квалифицировал это как мелкое хулиганство (ч.1 ст.434 КоАП).

По данным суда, максимальное наказание по данной статье – штраф 20 МРП (78 640 тенге) или арест на срок от 5 до 15 суток.

Суд учел, что Е. признал вину и раскаялся, а также отсутствие отягчающих обстоятельств.

В итоге ему назначили штраф в размере 78 640 тенге.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Отмечается, что уголовное дело не заводилось, так как потерпевшая К. не стала писать заявление и не имеет претензий к парню. Однако факт грубого нарушения общественного порядка зафиксирован и наказан в рамках административного кодекса.