Парень набросился с ножом на полицейских в Кызылорде

В Кызылорде задержали 21-летнего парня за приобретение наркотических средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

При задержании парень оказывал сопротивление полицейским и бросился на них с ножом.

"При проверке полицейскими в ходе операции “Правопорядок” подозрительного автомобиля на наличие запрещенных предметов, 21-летний пассажир, вытащив из кармана газетный сверток с растительным веществом, выбросил на землю.

Во время задержания пассажир оказал сопротивление полицейским и, не подчинившись законным требованиям, бросился на них со складным ножом", - сообщили в полиции.