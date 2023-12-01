Парень набросился с ножом на полицейских в Кызылорде
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В Кызылорде задержали 21-летнего парня за приобретение наркотических средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
При задержании парень оказывал сопротивление полицейским и бросился на них с ножом.
"При проверке полицейскими в ходе операции “Правопорядок” подозрительного автомобиля на наличие запрещенных предметов, 21-летний пассажир, вытащив из кармана газетный сверток с растительным веществом, выбросил на землю.
Во время задержания пассажир оказал сопротивление полицейским и, не подчинившись законным требованиям, бросился на них со складным ножом", - сообщили в полиции.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
По данному факту проводится досудебное расследование по двум статьям Уголовного Кодекса РК: “Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов без цели сбыта” и “Угрожающие или насильственные действия в отношении представителя власти”.