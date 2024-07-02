Парень на скейтборде сбил ребенка и проломил ему череп в Актау

Житель Актау наехал на ребёнка на скейтборде, причинив тяжкий вред здоровью малолетней девочке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Актауского городского суда.

"Подсудимый М. 17.04.2024 года примерно в 18.00 часов, в возле дома №36, 6 микрорайона, управляя электрическим скейтбордом на тротуарной дорожке, не соблюдая технику безопасности, совершил наезд на малолетнюю девочку. В результате потерпевшей причинен тяжкий вред здоровью", - говорится в сообщении.

Суд при назначении наказания в качестве смягчающего ответственность и наказание, учел обстоятельства признание подсудимым своей вины, чистосердечное раскаяние.

Вместе с тем, суд учел мнение законного представителя потерпевшей, настаивающей на строгом наказании, тяжесть причиненных телесных повреждении потерпевшей в виде перелома основания черепа и сотрясении головного мозга.