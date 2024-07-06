Парень избил возлюбленную в Павлодаре: что решил суд

В суде №2 Павлодара рассмотрели уголовное дело в отношении парня по обвинению в изнасиловании и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью возлюбленной, передаёт BaigeNews.kz.

М. и Н. встречались на протяжении полугода. При очередной встрече в съёмной квартире между ними произошёл конфликт, в ходе которого парень избил девушку. Из материалов дела известно, что удары наносились руками и ногами по голове и телу Н., после он повалил подружку и стал её душить.

В результате потерпевшая была госпитализирована в больницу с различными травмами. Находясь там, Н. обратилась в правоохранительные органы.

"В части обвинения по причинению вреда здоровью суд в порядке статьи 340 УПК предоставил время прокурору для составления нового обвинительного акта по более тяжкому обвинению. Так как этого сделано не было, суд рассмотрел дело в пределах предъявленного обвинения и признал М. виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Обвинение в изнасиловании не нашло подтверждения (противоречивые показания, отрицательные результаты экспертиз), по нему принято решение об оправдании", - сообщили в суде.

С учётом отягчающего обстоятельства - совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения, отрицательной характеристики личности М., ему назначено максимальное наказание, предусмотренное частью 1 статьи 107 УК РК - два года лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, опротестован сторонами.