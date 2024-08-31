Паратаэквондист Нурлан Домбаев вырвался четвертьфинал в Париже
Сегодня, 15:16
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Сегодня, 15:16Сегодня, 15:16
82Фото: t.me/mediaparis2024
Паратаэквондист Нурлан Домбаев одержал победу в квалификационном турнире Паралимпийских игр в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Паралимпийского комитета Казахстана.
В весовой категории до 80 кг, класс K44, казахстанец провёл бой против Рашида Исмаила Алауи из Марокко и выиграл со счетом 12:7.
Напомним, сегодня также выступают спортсмены по пара пулевой стрельбе Еркин Габбасов и Севда Алиева, паратаэквондист Нышан Омирали, а сборная команда по волейболу сидя встречается с командой Боснии и Герцеговины.
Ранее Гульбахыт Каиржанова стала пятой в метании копья.
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