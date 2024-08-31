  • 31 Августа, 15:47
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Паратаэквондист Нурлан Домбаев вырвался четвертьфинал в Париже

Сегодня, 15:16
АВТОР
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t.me/mediaparis2024 Сегодня, 15:16
Сегодня, 15:16
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Фото: t.me/mediaparis2024

Паратаэквондист Нурлан Домбаев одержал победу в квалификационном турнире Паралимпийских игр в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Паралимпийского комитета Казахстана.

В весовой категории до 80 кг, класс K44, казахстанец провёл бой против Рашида Исмаила Алауи из Марокко и выиграл со счетом 12:7.

Напомним, сегодня также выступают спортсмены по пара пулевой стрельбе Еркин Габбасов и Севда Алиева, паратаэквондист Нышан Омирали, а сборная команда по волейболу сидя встречается с командой Боснии и Герцеговины.

Ранее  Гульбахыт Каиржанова стала пятой в метании копья.

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