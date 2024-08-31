Паратаэквондист Нурлан Домбаев вырвался четвертьфинал в Париже

Паратаэквондист Нурлан Домбаев одержал победу в квалификационном турнире Паралимпийских игр в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Паралимпийского комитета Казахстана.

В весовой категории до 80 кг, класс K44, казахстанец провёл бой против Рашида Исмаила Алауи из Марокко и выиграл со счетом 12:7.

Напомним, сегодня также выступают спортсмены по пара пулевой стрельбе Еркин Габбасов и Севда Алиева, паратаэквондист Нышан Омирали, а сборная команда по волейболу сидя встречается с командой Боснии и Герцеговины.

Ранее Гульбахыт Каиржанова стала пятой в метании копья.