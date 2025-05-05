На этапе мировой серии по паранастольному теннису ITTF World Para Challenger Podgorica 2025, который проходил с 29 апреля по 3 мая в столице Черногории, казахстанские спортсмены завоевали три бронзовые медали, передаёт BaigeNews.kz.

В смешанных парных разрядах третье место заняли пары:

Александра Степанова и Ерлан Казиев,

Алтынай Ержанкызы и Талгат Эрекеев.

В женском парном разряде в тройку призёров вошли Сауле Айдарханова и Александра Степанова, которая, таким образом, стала двукратным призёром турнира.

Соревнования в Подгорице собрали более 140 спортсменов из 28 стран, подтвердив высокий статус турнира в рамках международного параспортивного календаря.

В марте казахстанский пара биатлонист выиграл Хрустальный глобус.