Параспортсмены из Казахстана вошли в тройку сильнейших на международном турнире
Казахстанские параатлеты завоевали три бронзы на этапе мировой серии по настольному теннису.
Сегодня, 12:28
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Сегодня, 12:28Сегодня, 12:28
125Фото: gov.kz
На этапе мировой серии по паранастольному теннису ITTF World Para Challenger Podgorica 2025, который проходил с 29 апреля по 3 мая в столице Черногории, казахстанские спортсмены завоевали три бронзовые медали, передаёт BaigeNews.kz.
В смешанных парных разрядах третье место заняли пары:
-
Александра Степанова и Ерлан Казиев,
-
Алтынай Ержанкызы и Талгат Эрекеев.
В женском парном разряде в тройку призёров вошли Сауле Айдарханова и Александра Степанова, которая, таким образом, стала двукратным призёром турнира.
Соревнования в Подгорице собрали более 140 спортсменов из 28 стран, подтвердив высокий статус турнира в рамках международного параспортивного календаря.
В марте казахстанский пара биатлонист выиграл Хрустальный глобус.
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