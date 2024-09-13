Параспортсмену Жумагали подарили квартиру и машину в Жамбылской области

В Жамбылской области чествовали серебряного призёра 17-х летних Паралимпийских игр Нурдаулета Жумагали. Спортсмену подарили двухкомнатную квартиру и автомобиль, передаёт BaigeNews.kz.

Глава региона Ербол Карашукеев поздравил мастера по плаванию с победой и выразил благодарность от имени жамбылцев.

"В напряжённой борьбе, которую транслировали на весь мир, ты принёс славу стране и оправдал доверие народа Казахстана. Оказал особую честь жамбылцам! Все соотечественники гордятся тобой! В самом значимом для всего мира спортивном соревновании, проявив сильную волю и упорство, показал характер настоящего мужчины, побил рекорд! Ты - настоящий герой! - обратился аким к спортсмену. - Ты стал двукратным призёром Паралимпийских игр, добился больших успехов. Надеемся, что ты продолжишь победную серию олимпийского чемпиона Елдоса Сметова! Желаю тебе надеть золотую медаль, исполнить Государственный Гимн Казахстана под реющим в небе Флагом страны на Паралимпийских играх 2028 года!"

За высокие результаты на летних Паралимпийских играх Нурдаулет Жумагали получил от спонсоров двухкомнатную квартиру и ключи от автомобиля Toyota Camry-75. Личному тренеру Саттару Бейсембаеву пожарили авто марки Haval M6.