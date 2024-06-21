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Парапланерист из Китая упал в области Жетысу

Сегодня, 19:59
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 19:59
Сегодня, 19:59
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Фото: pxhere.com

Спасатели МЧС пришли на помощь парапланеристу из Китая, участвовавшему в Кубке мира, проходящем в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz.

52-летний гражданин КНР стартовал с горы на высоте 800 метров.  

"Не справившись с управлением, спортсмен начал падать. Он успел открыть запасной парашют. Во время жесткой посадки парапланерист получил травму. Чтобы доставить мужчину в больницу Талдыкоргана спасатели несли его по труднопроходимой местности 1,5 километра, где смог приземлится вертолет Казавиаспаса", - уточнили в МЧС РК. 

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