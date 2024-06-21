Парапланерист из Китая упал в области Жетысу

Спасатели МЧС пришли на помощь парапланеристу из Китая, участвовавшему в Кубке мира, проходящем в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz.

52-летний гражданин КНР стартовал с горы на высоте 800 метров.

"Не справившись с управлением, спортсмен начал падать. Он успел открыть запасной парашют. Во время жесткой посадки парапланерист получил травму. Чтобы доставить мужчину в больницу Талдыкоргана спасатели несли его по труднопроходимой местности 1,5 километра, где смог приземлится вертолет Казавиаспаса", - уточнили в МЧС РК.