Парапланерист из Китая упал в области Жетысу
Сегодня, 19:59
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Сегодня, 19:59Сегодня, 19:59
135Фото: pxhere.com
Спасатели МЧС пришли на помощь парапланеристу из Китая, участвовавшему в Кубке мира, проходящем в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz.
52-летний гражданин КНР стартовал с горы на высоте 800 метров.
"Не справившись с управлением, спортсмен начал падать. Он успел открыть запасной парашют. Во время жесткой посадки парапланерист получил травму. Чтобы доставить мужчину в больницу Талдыкоргана спасатели несли его по труднопроходимой местности 1,5 километра, где смог приземлится вертолет Казавиаспаса", - уточнили в МЧС РК.
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