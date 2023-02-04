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Паралыжник Ербол Хамитов получил служебную квартиру
В Петропавловске чествовали паралимпийца Ербола Хамитова, завоевавшего первое золото в истории казахстанского паралыжного спорта. За вклад в большой спорт Ербола поблагодарил аким СКО, передаёт BaigeNews.kz.
"В составе сборной Казахстана из семи спортсменов четыре атлета представляли СКО. Благодарю параатлетов и тренеров за пример молодым спортсменам, за проявление силы духа и упорства. Я также признателен родителям Ербола Хамитова Галымкерею Кусаинову и Галие Алпуспаевой за воспитание сына и чемпиона, за преодоление всех трудностей на жизненном пути", — написал аким СКО Айдарбек Сапаров в своём Telegram-канале.
Глава региона вручил Ерболу Хамитову денежную премию и ключи от служебной квартиры в Петропавловске.
Спортсмены и тренера получили благодарственные письма и памятные подарки.
Напомним, в январе этого года казахстанский паралыжник Ербол Хамитов стал чемпионом мира по паралыжному спорту в Швеции. В соревнованиях принимали участие 102 спортсмена из 18 стран мира.
Ранее Ербол Хамитов поделился секретом успеха в спорте в интервью корреспонденту BaigeNews.kz.
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