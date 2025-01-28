Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что страна готова к реализации параллельных проектов по строительству сразу двух атомных электростанций. По его словам, это необходимо для покрытия прогнозируемого дефицита электроэнергии и выполнения международных обязательств по сокращению углеродного следа, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"С учетом прогнозируемого дефицита электроэнергии Казахстану требуется ускоренное строительство новых электрических мощностей. Создание ядерного кластера позволяет одновременно вводить новые мощности и снижать углеродный след, что отвечает нашим обязательствам в рамках зеленой повестки. В этой связи я считаю, что реализация параллельных проектов строительства возможна", - отметил министр.

Саткалиев подчеркнул, что у страны есть все необходимые ресурсы для одновременной реализации двух проектов. При этом строительство планируется вести на разных площадках, что позволит эффективно распределить ресурсы и минимизировать возможные риски.

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил ускорить строительство АЭС в Казахстане.