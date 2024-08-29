Паралимпийские игры: Как проходила подготовка сборной Казахстана

Летние Паралимпийские игры впервые проводят в Париже. В соревнованиях участвуют представители 167 стран - более четырёх тысяч спортсменов. Казахстан представляют 44 атлета. Как проходила их подготовка к главным стартам четырёхлетия, читайте в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Непревзойдённое число лицензий

Казахстанская команда завоевала 33 лицензии в девяти паралимпийских дисциплинах. Для сравнения, в 1996 году на Играх в Атланте нашу страну представляли 12 спортсменов, в Сиднее в 2000 году — всего двое, в Афинах в 2004 году — восемь, в Пекине в 2008 году — три, в Лондоне в 2012 году — семь, затем в Рио-де-Жанейро в 2016 году — 11 участников, а в Токио в 2021 году — 27.

Этот год стал знаковым, установлен исторический рекорд для национальной паралимпийской команды Казахстана. Наши спортсмены будут соревноваться в таких видах, как пара плавание, пара пауэрлифтинг, пара легкая атлетика, пара каноэ, пара тхэквондо, пара пулевая стрельба, пара настольный теннис и пара дзюдо.

Отдельного упоминания заслуживает возвращение национальной команды по волейболу сидя, которая впервые приняла участие в Паралимпийских играх в 1996 году. Спустя 28 лет, команда снова отправится на летние Игры.

Состав сборной

В состав команды, представляющей Казахстан в Париже, входят чемпионы Паралимпийских игр — Зульфия Габидуллина и Давид Дегтярёв, а также призёры — Раушан Койшыбаева (серебряная медаль) и Нурдаулет Жумагали (бронзовая медаль). Знаменосцами казахстанской сборной стали Берик Измаганбетов (волейбол сидя) и Севда Алиева (пара пулевая стрельба). Примечательно, что Севда перешла в пулевую стрельбу после выступлений в паратанцах. В Париже она будет участвовать в дисциплине P2, стреляя из пневматического пистолета на 10 метров.

Севда является чемпионкой мира по танцам на колясках. На парижской Паралимпиаде она выступит в статусе чемпионки Казахстана и мира по парастрельбе. Болельщики надеются, что во Франции она проявит себя наилучшим образом и сможет побороться за медали.

Как проходила подготовка к Играм

Подготовка к Паралимпийским играм представляла собой комплексный и тщательно организованный процесс, направленный на максимизацию потенциала спортсменов с ограниченными физическими возможностями. Руководитель Управления по спорту Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Кайрат Сейтбеков рассказал о том, как этот процесс был структурирован и реализован.

"План подготовки был строго соблюдён, спортивные сборы проводились не только на территории Казахстана, но и за его пределами. Например, тренировки по парадзюдо проходили в живописных местах Алматинской области и на Иссык-Куле. Сборы по настольному теннису состоялись в России, в городе Саратов, где спортсмены получили возможность отточить свои навыки. Подготовка по каноэ проводилась в течение всего года. Учебно-тренировочные сборы также организовывались за границей - в Турции и Польше, что позволило спортсменам выйти на международный уровень", — сообщил Сейтбеков.

Он отметил, что после Паралимпиады в Токио произошли изменения, затронувшие некоторые правила и категории в различных видах спорта. В частности, в парадзюдо произошла реформа категорий: если ранее существовало три категории (B1, B2 и B3), то после игр в Токио они были переименованы в J1 и J2. Изменения привели к сокращению числа спортсменов, имеющих право участия в Паралимпийских играх в этом виде спорта, что представляет собой важный аспект для тренерского состава и самих спортсменов.

Что касается количества завоёванных лицензий, то, по словам Кайрата Сейтбекова, это результат качественной подготовки казахстанской команды. В парадзюдо завоёвано 10 лицензий. Это историческое достижение для страны. Впечатляющее число стало возможным благодаря слаженной работе всех спортсменов, которые усердно готовились к предстоящим соревнованиям.

"Также стоит отметить значительный вклад тренерского состава, который проделал огромную работу, подтвердив, что казахстанские параспортсмены способны конкурировать и достигать высоких результатов. Казахстанские парадзюдисты занимают лидирующие позиции в мировом рейтинге, что указывает на их высокий уровень подготовки и мастерства", — отметил Кайрат Сейтбеков.

Он выразил уверенность в том, что вложенные усилия позволят казахстанским спортсменам продолжить успешное выступление на международной арене.