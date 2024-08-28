  • 28 Августа, 18:52
  • BAIGENEWS

Паралимпиаду будут транслировать на больших экранах в Астане

Сегодня, 17:51
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t.me/mediaparis2024 Сегодня, 17:51
Сегодня, 17:51
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Фото: t.me/mediaparis2024

Соревнования паралимпийцев в Париже астанчане смогут увидеть на больших экранах в городе, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Комитете спорта, Паралимпиаду будут транслировать на LED-экране у ТРЦ MEGA Silk Way.

Ранее сообщалось о том, что соревнованиях примут участие представители 167 стран. 44 атлета будут представлять Казахстан.

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