Паралимпиада: Сборная Казахстана по волейболу сидя проиграла команде из Египта

Сборная Казахстана по волейболу сидя провела игру против команды Египта в групповом раунде на Паралимпиаде, передаёт BaigeNews.kz.

Первый сет завершился со счётом 21:25, второй — 23:25 в пользу Египта. В третьем сете сборная Казахстана одержала победу со счётом 25:16, но в четвёртом уступила с результатом 18:25. Итог матча — поражение со счетом 3:1 в пользу Египта.

В Паралимпийских играх участвуют восемь команд, разделённые на группы А и В. Из каждой группы в полуфинал выходят две лучшие команды.

Ранее в групповом раунде А сборная Казахстана одержала победу над Францией со счётом 3:2, но проиграла команде Боснии и Герцеговины со счётом 3:1. Сборная Боснии и Герцеговины также обыграла Египет, что обеспечило ей выход в полуфинал.

В группе В сборная Ирана одержала победы над Бразилией и Украиной, а команда Германии выиграла у Украины и Бразилии, укрепив свои позиции для выхода в полуфинал.

Теперь сборная Казахстана будет бороться за 5-е место Паралимпийских игр.