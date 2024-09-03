Паралимпиада: Нурдаулет Жумагали не прошёл в финал в комплексном плавании
Сегодня, 15:47
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Сегодня, 15:47Сегодня, 15:47
128Фото: Мейіржан Амангелдиев
На Паралимпийских играх в Париже спортсмен из Казахстана Нурдаулет Жумагали выступил в классе SM13 в комплексном плавании на 200 метров, передаёт BaigeNews.kz.
C результатом 2:20.31 секунды он не смог пройти в финал. В эту стадию соревнований отобрались восемь лучших из 14 спортсменов.
Следующие соревнования для Нурдаулета пройдут 5 сентября. Он примет участие в заплыве брассом на 100 метров.
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