Паралимпиада: Нурдаулет Жумагали не прошёл в финал в комплексном плавании

На Паралимпийских играх в Париже спортсмен из Казахстана Нурдаулет Жумагали выступил в классе SM13 в комплексном плавании на 200 метров, передаёт BaigeNews.kz.

C результатом 2:20.31 секунды он не смог пройти в финал. В эту стадию соревнований отобрались восемь лучших из 14 спортсменов.

Следующие соревнования для Нурдаулета пройдут 5 сентября. Он примет участие в заплыве брассом на 100 метров.