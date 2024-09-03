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Паралимпиада-2024: расписание выступлений казахстанских спортсменов 3 сентября

Сегодня, 07:40
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Национальный паралимпийский комитет РК Сегодня, 07:40
Сегодня, 07:40
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Фото: Национальный паралимпийский комитет РК

Расписание выступлений казахстанских спортсменов 3 сентября на летней Паралимпиаде в Париже представило министерство туризма и спорта РК, передаёт BaigeNews.kz.

В пара плавании выступят Сиязбек Далиев и Нурдаулет Жумагали. Паралимпийские игры в прямом эфире можно cмотреть на телеканале Qazsport.

Утренним авиарейсом в Астану прибывают казахстанские параспортсмены, завершившие выступления в Париже. Это Еркин Габбасов. Он завоевал серебряную медаль в парастрельбе из винтовки на 10 метров (сидя без опоры для локтей), став первым призёром Паралимпийских игр для сборной Казахстана. Вместе с ним вернутся на родину Салтанат Әбілхасымқызы, Гулбахыт Кайыржанова (пара лёгкая атлетика) және Севда Алиева (пара пулевая стрельба).

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