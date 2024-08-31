Паралимпиада 2024: Нышан Омирали вышел в четвертьфинал

Паратаэквондист Нышан Омирали, выступающий в категории К44 +80 кг, вырвался в четвертьфинал Паралимпийских игр в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Паралимпийского комитета Казахстана.

Казахстанец одержал победу над иракским спортсменом Ахмедом Джабаром Шехом и вышел в четвертьфинал.

Ранее в четвертьфинал прошёл паратаэквондист Нурлан Домбаев. Гульбахыт Каиржанова стала пятой в метании копья, а стрелок Еркин Габбасов вышел в финал.

Напомним, сегодня казахстанская сборная по волейболу встретится с командой Боснии и Герцеговины.