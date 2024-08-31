Паралимпиада-2024: Нышан Омирали одержал победу в утешительном бою

Паратаэквондист из Казахстана Нышан Омирали, выступающий в классе К44 и весе +80 кг, одержал уверенную победу в утешительном бою против хорватского спортсмена Ивана Микулича, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Паралимпийского комитета Казахстана.

Встреча завершилась со счетом 28:8. Теперь Нышан продолжит свой путь на Паралимпийских играх и поборется за бронзовую медаль.

Поединок состоится в 22:20 по времени Астаны.

Также за "бронзу" будет бороться и казахстанец Нурлан Домбаев.