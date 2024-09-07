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Паралимпиада-2024: кто из казахстанских спортсменов выступит 7 сентября

Сегодня, 08:55
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пресс-служба Министерства туризма и спорта РК Сегодня, 08:55
Сегодня, 08:55
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Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК

Опубликовано расписание соревнований с участием казахстанских паралимпийцев 7 сентября, передаёт BaigeNews.kz.

В графике указано время Астаны. 

Парадзюдо

12:30 Галымжан Смагулулы, Ерлан Утепов, Бауыржан Арстанбеков, Зарина Райфова, Журкамырза Шукурбекова

Параканоэ

13:14 Бибарыс Спатай
13:49 Жаныл Баотабекова

Парапауэрлифтинг

15:00 Раушан Койшыбаева
16:35 Рахметжан Хамаев

Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК

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