Паралимпиада-2024: кто из казахстанских спортсменов выступит 7 сентября
Сегодня, 08:55
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Сегодня, 08:55Сегодня, 08:55
146Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК
Опубликовано расписание соревнований с участием казахстанских паралимпийцев 7 сентября, передаёт BaigeNews.kz.
В графике указано время Астаны.
Парадзюдо
12:30 Галымжан Смагулулы, Ерлан Утепов, Бауыржан Арстанбеков, Зарина Райфова, Журкамырза Шукурбекова
Параканоэ
13:14 Бибарыс Спатай
13:49 Жаныл Баотабекова
Парапауэрлифтинг
15:00 Раушан Койшыбаева
16:35 Рахметжан Хамаев
Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК
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