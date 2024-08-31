Паралимпиада-2024: кто из казахстанских спортсменов выступит 31 августа

31 августа на Паралимпиаде в Париже выступят казахстанские парастрелки Еркин Габбасов и Севда Алиева, паралегкоатлетка Гульбахыт Каиржанова, паратаэквондисты Нурлан Домбаев и Нышан Омирали, а также казахстанская команда по волейболу сидя встретится со сборной Босния Герцеговина, передаёт BaigeNews.kz.

Фото: Министерство туризма и спорта РК

Парапулевая стрельба

12:30 Еркин Габбасов

15:00 Севда Алиева

Пара лёгкая атлетика

13:08 Гульбахыт Каиржанова

Паратаэквондо

14:26 Нурлан Домбаев

14:48 Нышан Омирали

Волейбол сидя

17:00 Казахстан — Босния и Герцеговина

Напомним, на Паралимпиаду в Париж защищать честь Казахстана отправились 33 спортсмена в 9 видах спорта. И это рекордное количество участников от Казахстана главного старта четырехлетия – прежний рекорд был установлен в Токио (26 спортсменов в 7 видах). В Париже наша страна впервые представлена в паралимпийском командном виде спорта – волейболе сидя, а также дебютирует в пара настольном теннисе и пара пулевой стрельбе.