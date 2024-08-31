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Паралимпиада-2024: кто из казахстанских спортсменов выступит 31 августа

Сегодня, 08:49
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Паралимпийский комитетаКазахстана Сегодня, 08:49
Сегодня, 08:49
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Фото: Паралимпийский комитетаКазахстана

31 августа на Паралимпиаде в Париже выступят казахстанские парастрелки Еркин Габбасов и Севда Алиева, паралегкоатлетка Гульбахыт Каиржанова, паратаэквондисты Нурлан Домбаев и Нышан Омирали, а также казахстанская команда по волейболу сидя встретится со сборной Босния Герцеговина, передаёт BaigeNews.kz.

Фото: Министерство туризма и спорта РК

Парапулевая стрельба

  • 12:30 Еркин Габбасов
  • 15:00 Севда Алиева

Пара лёгкая атлетика

  • 13:08 Гульбахыт Каиржанова

Паратаэквондо

  • 14:26 Нурлан Домбаев
  • 14:48 Нышан Омирали

Волейбол сидя

  • 17:00 Казахстан — Босния и Герцеговина

Напомним, на Паралимпиаду в Париж защищать честь Казахстана отправились 33 спортсмена в 9 видах спорта. И это рекордное количество участников от Казахстана главного старта четырехлетия – прежний рекорд был установлен в Токио (26 спортсменов в 7 видах). В Париже наша страна впервые представлена в паралимпийском командном виде спорта – волейболе сидя, а также дебютирует в пара настольном теннисе и пара пулевой стрельбе.

 

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