Паралимпиада-2024: кто из казахстанских спортсменов выступит 31 августа
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31 августа на Паралимпиаде в Париже выступят казахстанские парастрелки Еркин Габбасов и Севда Алиева, паралегкоатлетка Гульбахыт Каиржанова, паратаэквондисты Нурлан Домбаев и Нышан Омирали, а также казахстанская команда по волейболу сидя встретится со сборной Босния Герцеговина, передаёт BaigeNews.kz.
Фото: Министерство туризма и спорта РК
Парапулевая стрельба
- 12:30 Еркин Габбасов
- 15:00 Севда Алиева
Пара лёгкая атлетика
- 13:08 Гульбахыт Каиржанова
Паратаэквондо
- 14:26 Нурлан Домбаев
- 14:48 Нышан Омирали
Волейбол сидя
- 17:00 Казахстан — Босния и Герцеговина
Напомним, на Паралимпиаду в Париж защищать честь Казахстана отправились 33 спортсмена в 9 видах спорта. И это рекордное количество участников от Казахстана главного старта четырехлетия – прежний рекорд был установлен в Токио (26 спортсменов в 7 видах). В Париже наша страна впервые представлена в паралимпийском командном виде спорта – волейболе сидя, а также дебютирует в пара настольном теннисе и пара пулевой стрельбе.
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