Паралимпиада-2024: кто из казахстанских спортсменов выступит 1 сентября

Министерство туризма и спорта РК опубликовало программу выступления казахстанских спортсменов на 1 сентября, передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня в Париже будут бороться за медали стрелок Еркин Габбасов, пловчиха Зульфия Габидуллина, а также пройдут соревнования по настольному теннису, в которых примет участие пара Али Малкубеков/Марк Ледо.

Парапулевая стрельба

12:30 — Еркин Габбасов

Параплавание

13:47 — Зульфия Габидуллина

Паранастольный теннис

23:00 — Али Малкубеков/Марк Ледо

Напомним, на сегодняшний день в копилке паралимпийской сборной Казахстана одна медаль: "серебро" для страны в парапулевой стрельбе завоевал Еркин Габбасов.