Паралимпиада-2024: кто из казахстанских спортсменов выступит 1 сентября
Сегодня, 09:25
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Сегодня, 09:25Сегодня, 09:25
73Фото: Паралимпийский комитет РК
Министерство туризма и спорта РК опубликовало программу выступления казахстанских спортсменов на 1 сентября, передаёт BaigeNews.kz.
Сегодня в Париже будут бороться за медали стрелок Еркин Габбасов, пловчиха Зульфия Габидуллина, а также пройдут соревнования по настольному теннису, в которых примет участие пара Али Малкубеков/Марк Ледо.
Парапулевая стрельба
12:30 — Еркин Габбасов
Параплавание
13:47 — Зульфия Габидуллина
Паранастольный теннис
23:00 — Али Малкубеков/Марк Ледо
Напомним, на сегодняшний день в копилке паралимпийской сборной Казахстана одна медаль: "серебро" для страны в парапулевой стрельбе завоевал Еркин Габбасов.
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