Паралимпиада-2024: Камиля Досманова будет бороться в утешительном раунде

Камиля Досмалова представляет Казахстан в соревнованиях по паратаеквондо в классе К44 в весе до 57 кг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

В четвертьфинальном поединке она встретилась с сербской спортсменкой Марией Мицев и уступила ей со счетом 0:5.

Теперь Камиля продолжит борьбу в утешительном раунде за шанс сразиться за бронзовую медаль. Поединок начнется в 20:53 по времени Астаны.