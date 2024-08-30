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Паралимпиада-2024: Камиля Досманова будет бороться в утешительном раунде

Сегодня, 18:48
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пресс-служба Министерства туризма и спорта РК. Сегодня, 18:48
Сегодня, 18:48
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Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК.

Камиля Досмалова представляет Казахстан в соревнованиях по паратаеквондо в классе К44 в весе до 57 кг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

В четвертьфинальном поединке она встретилась с сербской спортсменкой Марией Мицев и уступила ей со счетом 0:5.

Теперь Камиля продолжит борьбу в утешительном раунде за шанс сразиться за бронзовую медаль. Поединок начнется в 20:53 по времени Астаны.

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