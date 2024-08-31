Паралимпиада-2024: итоги выступления казахстанцев во второй день соревнований
Сегодня, 02:22
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Сегодня, 02:22Сегодня, 02:22
111Фото: Мейіржан Амангелдиев
Министерство туризма и спорта сообщило итоги выступления казахстанских спортсменов во второй день соревнований на Паралимпийских играх-2024, передаёт BaigeNews.kz.
Пара легкая атлетика: Салтанат Абылкасымкызы выступила в забеге на 100 метров в классе Т35 на Паралимпийских играх. Она финишировала девятой с результатом 16.52.
Пара тхэквондо: Камиля Досмалова завершила выступление на Паралимпийских играх, уступив в бою за бронзовую медаль бразильской спортсменке Силване Майаре Кардозо Фернандес со счетом 28:3.
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