Паралимпиада-2024: итоги выступления казахстанцев во второй день соревнований

Министерство туризма и спорта сообщило итоги выступления казахстанских спортсменов во второй день соревнований на Паралимпийских играх-2024, передаёт BaigeNews.kz.

Пара легкая атлетика: Салтанат Абылкасымкызы выступила в забеге на 100 метров в классе Т35 на Паралимпийских играх. Она финишировала девятой с результатом 16.52.

Пара тхэквондо: Камиля Досмалова завершила выступление на Паралимпийских играх, уступив в бою за бронзовую медаль бразильской спортсменке Силване Майаре Кардозо Фернандес со счетом 28:3.