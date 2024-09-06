Паралимпиада-2024: итоги выступления казахстанцев в восьмой день соревнований

Министерство туризма и спорта обнародовало итоги выступления казахстанцев в восьмом дне Паралимпийских играх в Париже, передаёт BaigeNews.kz.

Пара дзюдо

Акмарал Науатбек стала паралимпийской чемпионкой и завоевала золотую медаль. Казахстанская пара дзюдоистка одержала победу в финале над французской спортсменкой (48 кг, класс J2) и принесла сборной Казахстана первое место.

Альфия Тлеккабыл, выступающая в весовой категории 57 кг, не смогла выйти в полуфинал Паралимпиады. Тлеккабыл примет участие в утешительном финале.

Пара плавание

Нурдаулет Жумагали завоевал серебряную медаль на Паралимпийских играх в Париже. Спортсмен финишировал с результатом 1:04.83, установив новый Паралимпийский рекорд в своем классе.

Амир Муратбеков выступил в финале по пара плаванию на дистанции 100 метров брассом в классе SB11, но не смог завоевать медаль. Спортсмен занял седьмое место и завершил соревнования.

Пара пауэрлифтинг

Станислав Шакиев, участвовавший в весовой категории до 59 килограммов и занял 7-е место с весом в 178 килограммов.

Пара легкая атлетика

Жоламан Еламан занял 7-е место в соревнованиях по толканию ядра в классе F35 на XVII летних Паралимпийских играх, показав результат 11.56 метров.

По итогам восьмого дня Паралимпиады сборная Казахстана имеет две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.