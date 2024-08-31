Паралимпиада-2024: Гульбахыт Каиржанова стала пятой в метании копья
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Казахстанка Гульбахыт Каиржанова заняла пятое место в метании копья (класс F13) на Паралимпийских играх с результатом 34.23 метра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Паралимпийского комитета Казахстана.
Первое место заняла спортсменка из Китая с результатом 47.06 м, второе место — Кулинис Сорокина (нейтральный флаг) с результатом 36.56 м, третье место — спортсменка из Австрии с результатом 36.56 м, четвертое место — Дабровольская (нейтральный флаг) с результатом 35.75 м.
Напомним, что соревнования Паралимпийских игр проходят с 29 августа по 9 сентября в Париже. Сегодня также выступают спортсмены по пара пулевой стрельбе Еркин Габбасов и Севда Алиева, пара таэквондисты Нышан Омирали и Нурлан Домбаев, а сборная команда по волейболу сидя встречается с командой Боснии и Герцеговины.
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