Паралимпиада-2024: 11 лицензий заработала сборная Казахстана

В период 28 августа – 8 сентября 2024 г. в г.Париж (Франция) состоятся XVII Паралимпийские игры. Соревнования пройдут по 23 видам спорта. Национальная сборная Казахстана планирует выступят в 9 видах спорта (пара легкая атлетика, пара пауэрлифтинг, пара тхэквондо, пара настольный теннис, пара плавание, пара дзюдо, пара каноэ, волейбол сидя, пара пулевая стрельба), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

"На сегодняшний день паралимпийские атлеты принесли в копилку национальной команды 11 лицензий: 1 лицензия по волейболу сидя среди мужских команд, 1 лицензия по пара легкой атлетике в дисциплине толкание ядра, 3 лицензии по пара плаванию, 1 лицензия по пара каноэ в дисциплине KL 200 на 200 метров, 1 лицензия по пауэрлифтингу, 3 лицензии по пара таеквондо, 1 лицензия по пара пулевой стрельбе", - говорится в сообщении.

Кроме того в ведомстве отметили, что в 2024 году планируется проведение 23 спортивных мероприятий, на которых будут разыграны лицензии на Паралимпийские игры 2024.



На Паралимпийских играх Токио-2020 национальная сборная Казахстана была представлена 25 спортсменами, было завоевано 5 медалей (1 золото, 3 серебра и 1 бронза) и заняло 48 общекомандное место.