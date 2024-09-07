Парадзюдоистка Зарина Раифова принесла Казахстану "бронзу"

Казахстанка Зарина Раифова завоевала бронзу на Паралимпийских играх в Париже, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта.

Зарина выступала в категории +70 кг в классе J2. Она оспорила бронзовую награду с представительницей Италии Каролиной Коста.

"Спортсмены на Паралимпийских играх Париже радуют каждый день наших соотечественников призовыми местами и прекрасными результатами. Сегодня сборная по пара дзюдо вновь показала профессиональную подготовку и блестящие результаты. Поздравляю спортсменку с третьим почетным местом и желаю дальнейших побед и успехов на спортивном олимпе" , — сказал министр туризма и спорта Ерол Мырзабосынов.

Отметим, что "бронза" Зарины Раифовой — восьмая по счёту медаль Казахстана на Паралимпиаде-2024 в Париже. Сейчас в активе страны две золотые, три серебряные и три бронзовые медали.