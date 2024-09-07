Парадзюдоист Журкамырза Шукурбеков поборется за "бронзу"

Казахстанец Журкамырза Шукурбеков полуфинале по пара дзюдо в классе J2 (свыше 90 кг) уступил грузину Ревазу Чикоидзе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

Журкамырза Шукурбеков будет бороться за бронзовую медаль с французом Насером Зоргани.

Поединок можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Qazsport в 18:25.