Парадзюдоист Журкамырза Шукурбеков поборется за "бронзу"
Сегодня, 15:55
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Сегодня, 15:55Сегодня, 15:55
145Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК
Казахстанец Журкамырза Шукурбеков полуфинале по пара дзюдо в классе J2 (свыше 90 кг) уступил грузину Ревазу Чикоидзе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.
Журкамырза Шукурбеков будет бороться за бронзовую медаль с французом Насером Зоргани.
Поединок можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Qazsport в 18:25.
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