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Парадзюдоист Журкамырза Шукурбеков поборется за "бронзу"

Сегодня, 15:55
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пресс-служба Министерства туризма и спорта РК Сегодня, 15:55
Сегодня, 15:55
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Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК

Казахстанец Журкамырза Шукурбеков полуфинале по пара дзюдо в классе J2 (свыше 90 кг) уступил грузину Ревазу Чикоидзе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

Журкамырза Шукурбеков будет бороться за бронзовую медаль с французом Насером Зоргани.

Поединок можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Qazsport в 18:25.

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