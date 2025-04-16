Парадный режим: Над Астаной вводят ограничения на полёты
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Над Астаной временно закроют небо из-за подготовки к военному параду, передаёт BaigeNews.kz.
По информации Минтранспорта, с 22 апреля по 7 мая 2025 года в Астане будут введены кратковременные ограничения на использование воздушного пространства в связи с подготовкой и проведением военного парада.
Ограничения будут действовать ежедневно с 10:00 до 13:00 часов и связаны с проведением тренировочных полетов военной авиации.
Пассажирам рекомендуется учитывать данную информацию при планировании поездок, а также заранее уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний или в справочной службе аэропорта Астаны.
Ранее сообщалось, что в аэропорту возможны изменения расписания авиарейсов из-за парада.
Военный парад ко Дню Победы пройдет в Казахстане в три этапа.
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