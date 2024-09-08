Парад стран-участниц проходит на церемонии открытии Игр кочевников

Парад стран-участниц проходит на стадионе "Астана Арена", где проводится открытие Всемирных игр кочевников, передает BaigeNews.kz.

Шествие проходит в алфавитном порядке. Кыргызстан открыл парад, как страна создатель Игр.

Во время парада звучит музыкальный сет, характеризующий национальный колорит той или иной страны с использованием мелодий и композиций этих стран.

Церемония открытия создана специальной организованной казахстанской режиссерско-постановочной группой, в которую вошли лучшие отечественные режиссеры, постановщики, хореографы, художники и композиторы.

В мероприятии задействовано свыше трех тысяч человек: артистов ведущих творческих коллективов страны.

Напомним, самым первым флагом, который вынесли на сегодняшней церемонии открытия был флаг Казахстана. Его презентовали дети разных этносов.