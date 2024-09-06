Парад регионов к V Всемирным играм кочевников прошёл в Астане

В Астане прошло масштабное мероприятие "Бірлік керуені" с участием более 200 представителей из 20 регионов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Ключевая задача каравана, помимо прибытия из регионов в столицу участников Всемирных игр кочевников и Елшілер - доставка представителями региона к церемонии открытия игр – воды, являющейся неотъемлемой частью истории ВИК. "Бiрлiк керуенi" продолжит традицию использования воды в качестве главного сакрального элемента церемонии открытия V Всемирных игр кочевников.

С поздравительной речью перед участниками и зрителями выступили аким Астаны Женис Касымбек и министр спорта и туризма РК Ербол Мырзабосынов.

Кульминацией мероприятия стало прибытие каравана, который доставил в столицу священную воду, собранную из источников всех регионов страны. Эта вода олицетворяет общую силу и единство народа Казахстана. Шествие сопровождали выступления творческих коллективов и звёзд казахстанской эстрады.

Гости мероприятия насладились яркой концертной программой, включающей выступления ансамбля барабанщиков Royal Beats, группы "Жошы", а также таких известных исполнителей, как Aro, Куандык Рахим, Маржан Арапбаева, Газизхан Шекербек, Акбота Керимбекова, Ayree, Мирас Жугунусов и группы "Байтерек".

Мероприятие прошло на территории ЭКСПО.

Всемирные игры кочевников пройдут в Астане с 8 по 13 сентября. В них примут участие более 2 500 участников из 89 стран.