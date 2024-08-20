  • 20 Августа, 06:01
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Парад колясок пройдёт в Астане

Сегодня, 05:21
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акимат Астаны Сегодня, 05:21
Сегодня, 05:21
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Фото: акимат Астаны

В Астане 24 августа в Ботаническом саде пройдёт спортивно-развлекательное мероприятие – Парад колясок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата города.

Праздник организуется для семей с маленькими детьми. Программа мероприятия состоит из серии фитнес-упражнений и стретчинга от профессиональных инструкторов. Участников ждёт розыгрыш призов.

Мероприятие начн1тся в 17:00 и продлится до 19:00.

Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону: +7 700 543 8585, Адиль.

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